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Чи зросла злочинність в Україні з початку повномасштабної війни: відповідь Нацполіції

Київ, Вівторок 25 лютого 2025 16:03
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Чи зросла злочинність в Україні з початку повномасштабної війни: відповідь Нацполіції Фото: Максим Цуцкірідзе, перший заступник голови Національної поліції України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський, Юлія Акимова

Злочинність в Україні перебуває на довоєнному рівні. Зокрема, на ситуацію впливає комендантська година.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив перший заступник голови Національної поліції України, начальник Головного слідчого управління Максим Цуцкірідзе.

Цуцкірідзе зазначив, що в перші півроку після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну "нікому було скоювати злочини". Практично всі чоловіки пішли обороняти країну від окупантів. У той період часу злочинність істотно знизилася. Також на ситуацію вплинув обмежений продаж алкоголю, збільшена кількість нарядів поліції та блокпости.

"А от якщо говорити про наступні роки - 2023, 2024 - тут, як уже говорив міністр внутрішніх справ (Ігор Клименко - ред.), нам вдалося втримати рівень злочинності на довоєнному рівні. Деякі показники покращилися, деякі просіли", - уточнив перший заступник голови Нацполіції.

За його словами, рівень крадіжок і розбоїв знизився на 40-50%. Однією з причин є комендантська година.

Також Цуцкірідзе припустив, що цього року рекордно зменшиться кількість схем нелегального перетину кордону. Зниження рівня таких злочинів спостерігається вже зараз.

Він нагадав, що правоохоронці провели масові обшуки по всій країні у тих, хто організовує нелегальний виїзд за кордон для військовозобов'язаних чоловіків. Обшуки торкнулися і тих, хто робив підроблені документи для виїзду чоловіків за кордон.

Нагадаємо, на початку січня українські прикордонники затримали двох чоловіків, які намагалися нелегально перетнути кордон. Для цього вони переодяглися в залізничників.

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