В "Дії" з'явився електронний підпис для європейський документів

В "Дії" з'явилась можливість підписувати європейські документи "Дія.Підписом-EU". Наразі функція перебуває на стадії бета-тесту.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій Михайла Федорова.
"Наближаємося до цифрового безвізу з ЄС. Тепер зможете підписувати європейські документи Дія.Підписом-EU, який відповідає регламенту eIDAS Європейського Союзу. А отже, країни ЄС зможуть перевірити накладений підпис і впевнитись, що документ підписали саме ви. Долучайтеся до бета-тесту", - пише Федоров.
Щоб отримати доступ до можливості, необхідно оновити "Дію" до останньої версії. Після цього застосунок автоматично створить два варіанти підпису:
"Процес не змінився. Один клік очима, біометрія обличчя звіряється з біометрією в реєстрі - і ви укладаєте онлайн-контракт з іноземними партнерами, підписуєте заяву тощо", - додає Федоров.
Під час бета-тесту використати Дія.Підписом-EU можна на двох платформах:
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