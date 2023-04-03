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В "Дії" з'явився електронний підпис для європейський документів

Фото: в "Дії" з'явився електронний підпис, який відповідає регламенту ЄС (diia.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

В "Дії" з'явилась можливість підписувати європейські документи "Дія.Підписом-EU". Наразі функція перебуває на стадії бета-тесту.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій Михайла Федорова.

"Наближаємося до цифрового безвізу з ЄС. Тепер зможете підписувати європейські документи Дія.Підписом-EU, який відповідає регламенту eIDAS Європейського Союзу. А отже, країни ЄС зможуть перевірити накладений підпис і впевнитись, що документ підписали саме ви. Долучайтеся до бета-тесту", - пише Федоров.

Щоб отримати доступ до можливості, необхідно оновити "Дію" до останньої версії. Після цього застосунок автоматично створить два варіанти підпису:

  • за українським стандартом (ДСТУ)
  • за міжнародним (ECDSA).

"Процес не змінився. Один клік очима, біометрія обличчя звіряється з біометрією в реєстрі - і ви укладаєте онлайн-контракт з іноземними партнерами, підписуєте заяву тощо", - додає Федоров.

Під час бета-тесту використати Дія.Підписом-EU можна на двох платформах:

  • ІD.GОV.UА (ICEI);
  • у сервісі документообігу Вчасно.

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Дия