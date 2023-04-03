RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В "Дії" появилась электронная подпись для европейский документов

Фото: в "Дия" появилась электронная подпись, соответствующая регламенту ЕС (diia.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

У "Дия" появилась возможность подписывать европейские документы "Дия.Подписью-EU". В настоящее время функция находится на стадии бета-теста.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий Михаила Федорова.

"Приближаемся к цифровому безвизу с ЕС. Теперь сможете подписывать европейские документы Дия.Подписью-EU, которая соответствует регламенту eIDAS Европейского Союза. А значит, страны ЕС смогут проверить наложенную подпись и убедиться, что документ подписали именно вы. Присоединяйтесь к бета-тесту" , – пишет Федоров.

Чтобы получить доступ к возможности, необходимо обновить "Дия" до последней версии. После этого приложение автоматически создаст два варианта подписи:

  • по украинскому стандарту (ДСТУ)
  • по международному (ECDSA).

"Процесс не изменился. Один клик глазами, биометрия лица сверяется с биометрией в реестре - и вы заключаете онлайн-контракт с иностранными партнерами, подписываете заявление и т.д.", - добавляет Федоров.

Во время бета-теста использовать Дия.Подписью-EU можно на двух платформах:

  • ID.GOV.UA (ICEI);
  • в сервисе документооборота.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн и личные данные редакции. Единственный домен РБК-Украина - www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
Дія