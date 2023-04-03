В "Дії" появилась электронная подпись для европейский документов

У "Дия" появилась возможность подписывать европейские документы "Дия.Подписью-EU". В настоящее время функция находится на стадии бета-теста.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий Михаила Федорова.
"Приближаемся к цифровому безвизу с ЕС. Теперь сможете подписывать европейские документы Дия.Подписью-EU, которая соответствует регламенту eIDAS Европейского Союза. А значит, страны ЕС смогут проверить наложенную подпись и убедиться, что документ подписали именно вы. Присоединяйтесь к бета-тесту" , – пишет Федоров.
Чтобы получить доступ к возможности, необходимо обновить "Дия" до последней версии. После этого приложение автоматически создаст два варианта подписи:
"Процесс не изменился. Один клик глазами, биометрия лица сверяется с биометрией в реестре - и вы заключаете онлайн-контракт с иностранными партнерами, подписываете заявление и т.д.", - добавляет Федоров.
Во время бета-теста использовать Дия.Подписью-EU можно на двух платформах:
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