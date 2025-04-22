У "Дії" з'явиться зручна послуга для водіїв: як протестувати її першим
У "Дії" запровадять нову корисну послугу для власників автомобілів. Вже зараз українцям пропонують стати тестувальником її бета-версії.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію віцепрем'єр-міністра з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністра цифрової трансформації Михайла Федорова у Facebook.
Про яку нову послугу для автовласників йдеться
За словами Федорова, в "Дії" планують запровадити нову корисну послугу для власників автомобільного транспорту. Йдеться про заміну технічного паспорта.
Посадовець уточнив, що вже скоро в "Дії" можна буде замінити техпаспорт авто "за кілька кліків":
- якщо ви його втратили;
- якщо ви його пошкодили;
- якщо ви змінили дані;
- якщо ви хочете змінити номерний знак.
Що відомо про тестування нової послуги в "Дії"
Міністр повідомив, що вже зараз команда "Дії" шукає бета-тестувальників послуги із заміни техпаспорта.
Йдеться про людей, які:
- першими протестують послугу;
- дадуть фідбек щодо неї розробникам.
"Протестуйте її першими", - наголосив Федоров.
Реєстрація на бета-тест нової послуги в "Дії" (скриншот: diia.gov.ua)
Як стати бета-тестувальником нової послуги
Долучитись до бета-тестування нової послуги в "Дії" можуть громадяни:
- які старші за 18 років (повнолітні);
- які є власником авто;
- які мають свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу в "Дії";
- які мають біометричний документ (паспорт або посвідку на проживання) в "Дії".
Для того, щоб стати бета-тестувальником, потрібно зареєструватися за відповідним посиланням.
"Забудьте про поїздки в сервісні центри МВС, черги та стрес. З "Дією" все просто працює", - підсумував Федоров.
Публікація Федорова (скриншот: facebook.com/mykhailofedorov.com.ua)
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як швидко поділитись техпаспортом у "Дії".
Читайте також, як можна продати авто через "Дію".
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