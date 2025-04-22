В "Дії" появится удобная услуга для водителей: как протестировать ее первым

В "Дії" запустят новую полезную услугу для владельцев автомобилей. Уже сейчас украинцам предлагают стать тестировщиком ее бета-версии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию вице-премьер-министра по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министра цифровой трансформации Михаила Федорова в Facebook.

О какой новой услуге для автовладельцев идет речь

По словам Федорова, в "Дії" планируют ввести новую полезную услугу для владельцев автомобильного транспорта. Речь идет о замене технического паспорта.

Чиновник уточнил, что уже скоро в "Дії" можно будет заменить техпаспорт авто "за несколько кликов":

если вы его потеряли;

если вы его повредили;

если вы изменили данные;

если вы хотите сменить номерной знак.

Что известно о тестировании новой услуги в "Дії"

Министр сообщил, что уже сейчас команда "Дії" ищет бета-тестировщиков услуги по замене техпаспорта.

Речь идет о людях, которые:

первыми протестируют услугу;

дадут фидбек по ней разработчикам.

"Протестируйте ее первыми", - подчеркнул Федоров.

Регистрация на бета-тест новой услуги в "Дії" (скриншот: diia.gov.ua)

Как стать бета-тестировщиком новой услуги

Приобщиться к бета-тестированию новой услуги в "Дії" могут граждане:

которые старше 18 лет (совершеннолетние);

которые являются владельцем авто;

которые имеют свидетельство о регистрации транспортного средства в "Дії";

которые имеют биометрический документ (паспорт или вид на жительство) в "Дії".

Для того чтобы стать бета-тестировщиком, нужно зарегистрироваться по соответствующей ссылке.

"Забудьте о поездках в сервисные центры МВД, очереди и стресс. С "Дія" все просто работает", - подытожил Федоров.

Публикация Федорова (скриншот: facebook.com/mykhailofedorov.com.ua)