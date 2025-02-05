У "Дії" з'явиться помічник на основі штучного інтелекту: що про це відомо

У "Дії" може з'явитись помічник, який працюватиме на основі штучного інтелекту. Планується, що він дозволить українцям швидше та легше розв'язувати ті чи інші питання.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на допис віцепрем'єр-міністра з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністра цифрової трансформації Михайла Федорова у Facebook.
Про ймовірний запуск в "Дії" помічника на основі штучного інтелекту (ШІ або ж з англійської - АІ) Федоров повідомив ще наприкінці лютого 2024 року.
"Одна з ідей, над якою працюємо, - помічник на основі штучного інтелекту, який допоможе контактному центру відповідати на звернення. Помічника зватимуть Надія", - розповів тоді урядовець.
Планувалось, що для цього використають "технологічне рішення від однієї з топових міжнародних компаній".
"Це буде чат-бот нового покоління, який у чаті спілкуватиметься людяною мовою й допоможе розв'язати нескладну проблему. Його основними перевагами будуть швидкість відповіді та економія часу й ресурсів команди підтримки "Дії", - поділився міністр цифрової трансформації.
За його словами, це буде "революційна технологія не тільки для України, а й для урядів усього світу".
У червні 2024 року Кабінет міністрів України постановою №693 вніс низку змін до положення про Єдиний державний веб-портал електронних послуг.
У документі йдеться, зокрема, про можливість використання порталом "Дія" технологій штучного інтелекту (в межах надання користувачам інформаційної підтримки).
У січні поточного року в Міністерстві цифрової трансформації повідомили про амбітні плани на 2025 рік щодо "Дія.Освіта":
А нещодавно - 4 лютого - Федоров повідомив про запуск WINWIN AI Center of Excellence.
За словами посадовця, на базі цього центру спеціалісти:
"Штучний інтелект уже змінює нашу реальність. Щодня ми чуємо про запуск нових АІ-застосунків та сервісів... АІ проникає буквально в усі сфери, і Україна має шанс стати лідером з упровадження АІ", - вважає міністр.
Серед ключових завдань WINWIN AI Center of Excellence на рік він згадав такі:
"Наша ціль - увійти в топ-3 світові лідери за рівнем упровадження AI до 2030 року. Україна повинна не наздоганяти світові тренди, а створювати їх", - наголосив Федоров.
Дещо згодом міністр цифрової трансформації зробив у своєму Telegram перепост публікації одного з українських медіа, в якому йшлося про плани "Дії" на майбутнє.
Серед них згадувалась, зокрема, й інтеграція штучного інтелекту.
"У "Дії" буде ШІ-помічник, до якого українці звертатимуться, якщо виникнуть проблеми під час взаємодії з державою. Для партнерів, які хочуть інтегрувати сервіси "Дії", вже працює ШІ-чат-бот "Наталка", - йдеться у повідомленні видання "Бабель".
Серед інших новацій у "Дії":
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що таке DeepSeek і чому "новий король ШІ" так лякає гігантів технологій.
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