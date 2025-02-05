В "Дії" появится помощник на основе искусственного интеллекта: что об этом известно

Что может измениться в "Дії" для пользователей

О вероятном запуске в "Дії" помощника на основе искусственного интеллекта (ИИ или же с английского - АІ) Федоров сообщил еще в конце февраля 2024 года.

"Одна из идей, над которой работаем, - помощник на основе искусственного интеллекта, который поможет контактному центру отвечать на обращения. Помощника будут звать Надежда", - рассказал тогда чиновник.

Планировалось, что для этого используют "технологическое решение от одной из топовых международных компаний".

"Это будет чат-бот нового поколения, который в чате будет общаться человечным языком и поможет решить несложную проблему. Его основными преимуществами будут скорость ответа и экономия времени и ресурсов команды поддержки "Дії", - поделился министр цифровой трансформации.

По его словам, это будет "революционная технология не только для Украины, но и для правительств всего мира".

Пост Федорова от 29 февраля 2024 года о "помощнике Надежде" (скриншот: t.me/zedigital)

В июне 2024 года Кабинет министров Украины постановлением №693 внес ряд изменений в положение о Едином государственном веб-портале электронных услуг.

В документе говорится, в частности, о возможности использования порталом "Дія" технологий искусственного интеллекта (в рамках предоставления пользователям информационной поддержки).

В январе текущего года в Министерстве цифровой трансформации сообщили об амбициозных планах на 2025 год насчет "Дія.Освіта":

внедрить искусственный интеллект на платформе совместно с Google;

создавать еще больше образовательных продуктов для развития украинцев.

А недавно - 4 февраля - Федоров сообщил о запуске WINWIN AI Center of Excellence.

По словам чиновника, на базе этого центра специалисты:

будут разрабатывать ИИ-решения;

интегрировать их в государственный сектор, оборону, медицину, образование и бизнес.

"Искусственный интеллект уже меняет нашу реальность. Каждый день мы слышим о запуске новых АІ-приложений и сервисов... АІ проникает буквально во все сферы, и Украина имеет шанс стать лидером по внедрению АІ", - считает министр.

Среди ключевых задач WINWIN AI Center of Excellence на год он упомянул следующие:

создать механизм разработки пилотных AI-решений;

запустить минимум три AI-продукта;

разработать национальную языковую модель для государственных сервисов;

интегрировать ИИ в "Дію", "Мрію", AI Legal.

"Наша цель - войти в топ-3 мировых лидера по уровню внедрения AI до 2030 года. Украина должна не догонять мировые тренды, а создавать их", - подчеркнул Федоров.

Сообщение о запуске WINWIN AI Center of Excellence (скриншот: facebook.com/mykhailofedorov.com.ua)

Несколько позже министр цифровой трансформации сделал в своем Telegram перепост публикации одного из украинских медиа, в котором говорилось о планах "Дії" на будущее.

Среди них упоминалась, в частности, и интеграция искусственного интеллекта.

"В "Дії" будет ИИ-помощник, к которому украинцы будут обращаться, если возникнут проблемы при взаимодействии с государством. Для партнеров, которые хотят интегрировать сервисы "Дії", уже работает ИИ-чат-бот "Наталка", - говорится в сообщении издания "Бабель".

Среди других новаций в "Дії":

сервисы для водителей (расширение возможностей по перерегистрации авто, изменению технического паспорта, регистрации авто после растаможки и т.д.);

"еКонсул" (который позволит украинцам за рубежом заказывать загранпаспорт или ID-карту, водительское удостоверение, карточку налогоплательщика, а также забирать документы по месту пребывания);

"еНотариат" (электронная система, которая будет интегрировать все нотариальные процессы);

изменение фамилии (введение комплексной услуги переоформления документов при изменении фамилии);

цифровизация услуг, связанных со смертью (на первом этапе - получение свидетельства о смерти, госрегистрация смерти, передача данных в реестры и оформление пособия на погребение).

Перепост Федорова о планах "Дії" в Telegram (скриншот: t.me/zedigital)