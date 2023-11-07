У "Дії" з'явиться нова послуга для виїзду дітей за кордон: як нею скористатися

"Швидко та зручно - уряд підтримав оформлення тимчасового дозволу на виїзд дитини за кордон у "Дії", - йдеться у повідомленні.

Федоров зазначив, що працюватиме це все дуже просто.

"Необхідно, щоб в обох батьків була "Дія". Один відсилає заяву про дозвіл, а другий надає згоду в застосунку "Дія.Підписом". Потім дані автоматично вносяться до Державного реєстру актів цивільного стану, а прикордонники зможуть усе перевірити онлайн", - пояснив міністр.

Також він додав, що послуга в "Дії" буде повністю безоплатною, водночас класичний спосіб оформлення згоди в нотаріуса залишиться доступним для батьків.

Як виїхати дитині за кордон

Раніше повідомлялося, що батьки, які вирішують відправити дітей до 16 років в іншу країну в супроводі бабусі чи дідуся, часто не знають, які документи потрібно мати для перетину кордону.

Виїзд за кордон відбувається на підставі свідоцтва про народження дитини та документа, що підтверджує наявність родинних зв'язків бабусі з дітьми.

Якщо у батьків немає можливості оформити нотаріальну згоду на виїзд дитини за кордон у супроводі інших осіб, необхідний дозвіл батьків, завірений органом опіки та піклування. Така ситуація може виникнути, коли один із батьків проходить військову службу. У разі, якщо надати документи на підтвердження родинних зв'язків неможливо, потрібна нотаріальна згода обох батьків на виїзд дитини.