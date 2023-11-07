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В "Дії" появится новая услуга для выезда детей за границу: как ею воспользоваться

Фото: Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Кабинет министров Украины разрешил оформлять временное разрешение на выезд ребенка за границу через "Дію".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова.

"Быстро и удобно - правительство поддержало оформление временного разрешения на выезд ребенка за границу в "Дії", - говорится в сообщении.

Федоров отметил, что работать это все будет очень просто.

"Необходимо, чтобы у обоих родителей была "Дія". Один отсылает заявление о разрешении, а второй дает согласие в приложении "Дія.Підписом". Затем данные автоматически вносятся в Государственный реестр актов гражданского состояния, а пограничники смогут все проверить онлайн", - пояснил министр.

Также он добавил, что услуга в "Дії" будет полностью бесплатной, в то же время классический способ оформления согласия у нотариуса останется доступным для родителей.

Как уехать ребенку за границу

Ранее сообщалось, что родители, которые решают отправить детей до 16 лет в другую страну в сопровождении бабушки или дедушки, часто не знают, какие документы нужно иметь для пересечения границы.

Выезд за границу происходит на основании свидетельства о рождении ребенка и документа, подтверждающего наличие родственных связей бабушки с детьми.

Если у родителей нет возможности оформить нотариальное согласие на выезд ребенка за границу в сопровождении других лиц, необходимо разрешение родителей, заверенное органом опеки и попечительства. Такая ситуация может возникнуть, когда один из родителей проходит военную службу. В случае, если предоставить документы для подтверждения родственных связей невозможно, требуется нотариальное согласие обоих родителей на выезд ребенка.

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