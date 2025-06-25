У "Дії" з'явиться нова послуга: як замовити витяг про несудимість з апостилем онлайн

Українці зможуть отримати витяг про несудимість з апостилем онлайн без поїздок до Києва чи звернення до посередників. У "Дії" розпочалося бета-тестування нової цифрової послуги.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на пресслужбу "Дії".
Нововведення особливо актуальне для тих, хто планує працевлаштування за кордоном, оформлює візу чи подає документи в іноземні установи. Послугу реалізовано спільно Міністерством цифрової трансформації та Міністерством внутрішніх справ.
Що потрібно для участі в бета-тесті:
Після замовлення оригінал витягу з апостилем буде доставлено поштою.
Записатися на тестування можна за посиланням: diia.gov.ua.
Як записатися на бета-тестування витягу про несудимість з апостилем у "Дії" (скриншот РБК-Україна)
У "Дії" обіцяють, що українці отримають максимально зручний сервіс - без жодних черг і зайвих витрат.
Нагадаємо, у "Дії" запустили нове сповіщення - українці оперативно дізнаватимуться про зняття з реєстрації місця проживання. Раніше таке повідомлення надсилали поштою, тепер - push-сповіщенням у застосунку одразу після виписки. Нововведення діє для авторизованих користувачів із верифікованим РНОКПП, зареєстрованих у Реєстрі територіальної громади.
Також РБК-Україна розповідало, що "Дія" запустила нову послугу для бізнесу й клієнтів, яка дозволяє передавати кілька цифрових документів одночасно - мультишеринг. Сервіс почав роботу з 1 червня 2025 року, він безкоштовний для користувачів і платний для бізнесу.
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