В "Дії" появится новая услуга: как заказать выписку о несудимости с апостилем онлайн

Украинцы смогут получить выписку о несудимости с апостилем онлайн без поездок в Киев или обращения к посредникам. В "Дії" началось бета-тестирование новой цифровой услуги.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Дії".
Нововведение особенно актуально для тех, кто планирует трудоустройство за рубежом, оформляет визу или подает документы в иностранные учреждения. Услуга реализована совместно Министерством цифровой трансформации и Министерством внутренних дел.
Что нужно для участия в бета-тесте:
После заказа оригинал выписки с апостилем будет доставлен по почте.
Записаться на тестирование можно по ссылке: diia.gov.ua.
Как записаться на бета-тестирование выписки о несудимости с апостилем в "Дії" (скриншот РБК-Украина)
В "Дії" обещают, что украинцы получат максимально удобный сервис - без всяких очередей и лишних затрат.
Напомним, в "Дії" запустили новое оповещение - украинцы оперативно будут узнавать о снятии с регистрации места жительства. Ранее такое сообщение присылали по почте, теперь - push-уведомлением в приложении сразу после выписки. Нововведение действует для авторизованных пользователей с верифицированным РНОКПП, зарегистрированных в Реестре территориальной громады.
Также РБК-Украина рассказывало, что "Дія" запустила новую услугу для бизнеса и клиентов, которая позволяет передавать несколько цифровых документов одновременно - мультишеринг. Сервис начал работу с 1 июня 2025 года, он бесплатный для пользователей и платный для бизнеса.
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