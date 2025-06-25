RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

В "Дії" появится новая услуга: как заказать выписку о несудимости с апостилем онлайн

Фото: "Дія" начала тестировать новую услугу (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Веремеева

Украинцы смогут получить выписку о несудимости с апостилем онлайн без поездок в Киев или обращения к посредникам. В "Дії" началось бета-тестирование новой цифровой услуги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Дії".

Нововведение особенно актуально для тех, кто планирует трудоустройство за рубежом, оформляет визу или подает документы в иностранные учреждения. Услуга реализована совместно Министерством цифровой трансформации и Министерством внутренних дел.

Что нужно для участия в бета-тесте:

  • верифицированный РНОКПП (идентификационный код),
  • внутренний или заграничный паспорт в "Дії",
  • зарегистрированное место жительства.

После заказа оригинал выписки с апостилем будет доставлен по почте.

Записаться на тестирование можно по ссылке: diia.gov.ua.


Как записаться на бета-тестирование выписки о несудимости с апостилем в "Дії" (скриншот РБК-Украина)

В "Дії" обещают, что украинцы получат максимально удобный сервис - без всяких очередей и лишних затрат.

Напомним, в "Дії" запустили новое оповещение - украинцы оперативно будут узнавать о снятии с регистрации места жительства. Ранее такое сообщение присылали по почте, теперь - push-уведомлением в приложении сразу после выписки. Нововведение действует для авторизованных пользователей с верифицированным РНОКПП, зарегистрированных в Реестре территориальной громады.

Также РБК-Украина рассказывало, что "Дія" запустила новую услугу для бизнеса и клиентов, которая позволяет передавать несколько цифровых документов одновременно - мультишеринг. Сервис начал работу с 1 июня 2025 года, он бесплатный для пользователей и платный для бизнеса.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Дия