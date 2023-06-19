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У "Дії" з'явиться нова функція для вкладників збанкрутілих банків

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Україна, Понеділок 19 червня 2023 12:32
У "Дії" з'явиться нова функція для вкладників збанкрутілих банків Фото: Дія дозволить вкладникам банків-банкрутів отримати відшкодування (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Вкладники збанкрутілих банків зможуть подати заяву на відшкодування грошей у "Дії". Мінцифри та Фонд гарантування вкладів працюють над новою послугою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінцифри.

Згідно з планом, вкладники банку-банкрута незабаром зможуть отримати кошти на вже наявний або новий рахунок єПідтримка в одному з банків-агентів фонду.

Як повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, на сьогодні це 1,4 млн рахунків українців на суму близько 3,2 млрд гривень.

Як зазначила директор-розпорядник Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Світлана Рекрут за весь час існування ФГВФО виплатив українцям понад 103 млрд гривень. відшкодування, із яких 7,6 млрд гривень - уже за період повномасштабного вторгнення РФ.

Вона нагадала, рік тому запустили формат дистанційних виплат, який сьогодні реалізують чотири банки-агенти.

Вклади в банках

Станом на 1 травня 2023 року в 65 банках-учасниках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб налічувалося 65,8 млн вкладів на суму 1 трлн 67,3 млрд гривень.

Відшкодуванню через Фонд гарантування вкладів підлягають майже всі кошти фізосіб та ФОПів, що зберігаються в банках - 1 трлн 65,9 млрд гривень. Це пов'язано з тим, що з початку війни було прийнято закон, за яким вкладники отримають усі свої вклади у разі банкрутства банків. Після війни сума відшкодування становитиме 600 тисяч гривень.

Нагадаємо, у 2023 році збанкрутували лише два дрібні українські банки. Усього зараз працює 65 банків, які показали рекордний прибуток за січень-квітень 2023 року.

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