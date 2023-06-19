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В "Дії" появится новая функция для вкладчиков обанкротившихся банков

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Украина, Понедельник 19 июня 2023 12:32
В "Дії" появится новая функция для вкладчиков обанкротившихся банков Фото: "Дія" позволит вкладчикам банков-банкротов получить возмещение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Вкладчики обанкротившихся банков смогут подать заявление на возмещение денег в "Дії". Минцифры и Фонд гарантирования вкладов работают над новой услугой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минцифры .

Согласно плану, вкладчики банка-банкрота вскоре смогут получить средства на уже имеющийся или новый счет єПідтримка в одном из банков-агентов фонда.

Как сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, на сегодняшний день это 1,4 млн счетов украинцев на сумму около 3,2 млрд гривен.

Как отметила директор-распорядитель Фонда гарантирования вкладов физических лиц Светлана Рекрут, за все время существования ФГВФЛ выплатил украинцам более 103 млрд гривен. возмещения, из которых 7,6 млрд гривен - уже за период полномасштабного вторжения РФ.

Она напомнила, год назад запустили формат дистанционных выплат, который сегодня реализуют четыре банка-агентах.

Вклады в банках

По состоянию на 1 мая 2023 года в 65 банках-участниках Фонда гарантирования вкладов физических лиц насчитывалось 65,8 млн вкладов на сумму 1 трлн 67,3 млрд гривен.

Возмещению через Фонд гарантирования вкладов подлежат почти все средства хранящихся в банках физлиц и ФЛП - 1 трлн 65,9 млрд гривен. Это связано с тем, что после начала войны был принят закон, согласно которому вкладчики получат все свои вклады в случае банкротства банков. После войны сумма возмещения будет составлять 600 тысяч гривен.

Напомним, в 2023 году обанкротились лишь два мелких украинских банка. Всего сейчас работает 65 банков, показавших рекордную прибыль за январь-апрель 2023 года.

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