У "Дії" з'явиться можливість оформлення автоматичного статусу УБД

Найближчим часом в "Дії" з'явиться можливість автоматично оформлювати статус учасника бойових дій (УБД), а також осіб з інвалідністю внаслідок війни.
Про це розповіла міністерка у справах ветеранів України Наталія Калмикова, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".
Наразі заяву на отримання статусу УБД можна подати через Центр надання адміністративних послуг або онлайн. Термін розгляду такої заяви - до 30 днів.
Натомість Мінветеранів планують впровадити автоматичне оформлення статусу УБД. Відповідну постанову №1041 уже прийняв Кабінет Міністрів України на засіданні 10 вересня.
Згідно з документом, статус УБД вважатимуть наданим після публікації відповідного запису в Єдиному державному реєстрі ветеранів війни. Водночас, відомості до нього повинні внести уповноважені особи військових частин. Зокрема, протягом 5 днів з дня початку виконання бойового наказу.
"Найближчим часом з'явиться можливість автоматично оформлювати статус учасника бойових дій, а також осіб з інвалідністю внаслідок війни. Ми працюємо над тим, щоб створювати максимально зручні та доступні інструменти для наших ветеранів", - заявила Калмикова.
Окрім того, влітку в "Дії" з'явилася послуга для оформлення електронного посвідчення ветерана, яка вже стала популярною. За словами Калмикової, понад 300 тисяч осіб уже оформили своє посвідчення через "Дію".
Раніше ми писали, як отримати статус учасника бойових дій в Україні. Цього року в Україні спростили процедуру отримання статусу учасника бойових дій. Раніше військові скаржилися на те, що процедура триває щонайменше 7 місяців. Зараз заяву можна подати через ЦНАПи або онлайн.