В "Дії" появится возможность оформления автоматического статуса УБД

Сейчас заявление на получение статуса УБД можно подать через Центр предоставления административных услуг или онлайн. Срок рассмотрения такого заявления - до 30 дней.

Однако Минветеранов планируют внедрить автоматическое оформление статуса УБД. Соответствующее постановление №1041 принял Кабинет Министров Украины на заседании 10 сентября.

Согласно документу, статус УБД сочтут предоставленным после публикации соответствующей записи в Едином государственном реестре ветеранов войны. В то же время, сведения в него должны внести уполномоченные лица воинских частей. В частности, в течение 5 дней со дня начала исполнения боевого приказа.

"В ближайшее время появится возможность автоматически оформлять статус участника боевых действий, а также лиц с инвалидностью в результате войны. Мы работаем над тем, чтобы создавать максимально удобные и доступные инструменты для наших ветеранов", - заявила Калмыкова.

Кроме того, летом в "Дії" появилась услуга для оформления электронного удостоверения, которая уже стала популярной. По словам Калмыковой, более 300 тысяч человек уже оформили свое удостоверение через "Дію".