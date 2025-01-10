У "Дії" штрафи для водіїв за порушення ПДР приходитимуть по-новому: що зміниться

Сервіс "Дія" став ще зручнішим для водіїв. Відтепер при отриманні штрафу доступні не лише текстові деталі порушень правил дорожнього руху, а й фото- та відеоматеріали.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Дію".
Раніше у "Дії" були доступні лише текстові дані: тип порушення, час і місце. Тепер додаток надає можливість:
Матеріали з камер надають чітке уявлення про ситуацію на дорозі, що сприяє прозорості та об’єктивності фіксації порушень.
Нагадуємо, що оплатити штрафи за порушення можна безпосередньо у "Дії":
Процес буде зручнішим та швидшим для користувачів, підвищуючи довіру до системи фіксації порушень.
Нагадаємо, що водіям, які порушують правила дорожнього руху (ПДР), необхідно знати строки сплати штрафів, щоб уникнути зайвих витрат. На оплату штрафу за адміністративне правопорушення законом передбачено 15 днів.