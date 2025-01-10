У "Дії" штрафи для водіїв за порушення ПДР приходитимуть по-новому: що зміниться

Що змінилося

Раніше у "Дії" були доступні лише текстові дані: тип порушення, час і місце. Тепер додаток надає можливість:

Переглядати фото та відео, що допоможуть визначити, де саме сталося порушення.

Демонструвати іншим, щоб уникнути повторення таких помилок.

Як це працює

Матеріали з камер надають чітке уявлення про ситуацію на дорозі, що сприяє прозорості та об’єктивності фіксації порушень.

Як сплатити штраф

Нагадуємо, що оплатити штрафи за порушення можна безпосередньо у "Дії":

За реквізитами картки.

Через Apple Pay чи Google Pay.

Процес буде зручнішим та швидшим для користувачів, підвищуючи довіру до системи фіксації порушень.