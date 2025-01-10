В "Дії" штрафы для водителей за нарушение ПДД будут приходить по-новому: что изменится

Сервис "Дія" стал еще более удобным для водителей. Теперь при получении штрафа доступны не только текстовые детали нарушений правил дорожного движения, но и фото- и видеоматериалы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Дію".
Ранее в "Дії" были доступны только текстовые данные: тип нарушения, время и место. Теперь приложение предоставляет возможность:
Материалы с камер дают четкое представление о ситуации на дороге, что способствует прозрачности и объективности фиксации нарушений.
Напоминаем, что оплатить штрафы за нарушения можно непосредственно в "Дії":
Процесс будет удобным и быстрым для пользователей, повышая доверие к системе фиксации нарушений.
Напомним, что водителям, которые нарушают правила дорожного движения (ПДД), необходимо знать сроки уплаты штрафов, чтобы избежать лишних расходов. На оплату штрафа за административное правонарушение законом предусмотрено 15 дней.