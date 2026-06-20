У "Дії" з’явилися дивні цифри у посвідченні УБД: що це означає

В е-Посвідченні ветерана в "Дії" з’явився новий 11-значний номер. Це не зміна статусу, а унікальний запис у реєстрі, який не впливає на чинність ваших документів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Житомирський обласний ТЦК та СП у Facebook .

Як зазначається, після оновлення е-Посвідчення ветерана в застосунку "Дія" багато користувачів помітили появу 11-значного номера, що викликало запитання щодо статусу документів.

Що означають ці 11 цифр?

Це не новий документ чи зміна статусу, а унікальний номер запису в Єдиному державному реєстрі ветеранів війни. Саме за ним система перевіряє та підтверджує статус ветерана.

Як це працює:

Якщо у вас є паперове посвідчення, у "Дії" тепер відображатимуться два номери: номер паперового документа та новий 11-значний реєстровий номер.

Якщо статус отримано нещодавно і паперового документа ще немає, відображатиметься лише реєстровий номер. Це не обмежує використання цифрових послуг та пільг.

Чи скасовують паперові посвідчення?

Ні, вони залишаються чинними та можуть використовуватися всюди, де це передбачено законодавством.

Як знайти документ у "Дії"?

Необхідно зайти в розділ "Документи" та додати "Посвідчення ветерана". Детальні дані можна переглянути через сервіс "Ветеран Pro" - "Дані з реєстру ветеранів".

Що робити, якщо посвідчення не відображається або є помилки

Це може означати, що дані ще не внесли до реєстру або сталася технічна неточність. У такому разі потрібно звернутися до органу, який надавав статус, для уточнення інформації.

Важливо: якщо у "Дії"немає вашого цифрового фото (з ID-картки або закордонного паспорта), е-Посвідчення ветерана не відображатиметься.

За додатковими роз'ясненнями можна звертатися на Єдину ветеранську лінію: 0 800 505 217.