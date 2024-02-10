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У "Дії" з'явилася мапа укриттів: які можливості тепер доступні

Фото: у "Дії" з'явилася мапа укриттів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

У додаток "Дія" додали мапу укриттів. З її допомогою можна прокласти маршрут до найближчого безпечного місця та скористатися ще низкою можливостей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство цифрової трансформації України у Telegram.

Як зазначили у відомстві, за допомогою мапи українці зможуть:

  • швидко знайти найближче безпечне місце;
  • переглянути інформацію про укриття;
  • прокласти маршрут до укриття;
  • переглянути вигляд, рейтинг та фото укриття;
  • дізнатися, скільки людей вміщує укриття;
  • оцінити стан укриття;
  • залишити відгук, повідомити, якщо укриття закрите, цю інформацію передадуть до ОВА;
  • поділитися локацією з родичами чи друзями.

Також доступний фільтр, за допомогою якого будь-який українець зможе знайти для себе потрібне укриття.

У Мінцифри зазначають, що мапою можна скористатися офлайн. Для цього потрібно завантажити її - перейти до розділу "Незламність" та натиснути "Завантажені мапи".

З міркувань безпеки мапа недоступна у Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях. Жителі цих регіонів можуть дізнатися адреси укриттів у органів місцевого самоврядування.

Нагадаємо, у "Дії" також вже доступна мапа "Пунктів незламності", де українцям доступний інтернет, електроенергія і не тільки.

Більш детально про мапу - у матеріалі РБК-Україна.

 

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