В "Дії" появилась карта укрытий: какие возможности теперь доступны

Как отметили в ведомстве, при помощи карты украинцы смогут:

быстро найти ближайшее безопасное место;

посмотреть информацию об укрытии;

проложить маршрут к укрытию;

посмотреть вид, рейтинг и фото укрытия;

узнать, сколько людей вмещает укрытие;

оценить состояние укрытия;

оставить отзыв, сообщить, если укрытие закрыто, эту информацию передадут в ОВА;

поделиться локацией с родственниками или друзьями.

Также доступен фильтр, при помощи которого любой украинец сможет найти для себя подходящее укрытие.

В Минцифры отмечают, что картой можно пользоваться оффлайн. Для этого нужно загрузить ее - перейти в раздел "Незламність" и нажать "Завантажені мапи".

По соображениям безопасности карта недоступна в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях. Жители этих регионов могут узнать адреса укрытий у органов местного самоуправления.

Напомним, в "Дії" также уже доступна карта "Пунктов несокрушимости", где украинцам доступен интернет, электроэнергия и не только.

Более детально о карте - в материале РБК-Украина.