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В "Дії" появилась карта укрытий: какие возможности теперь доступны

Фото: в "Дії" появилась карта укрытий (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

В приложение "Дія" добавили карту укрытий. С ее помощью можно проложить маршрут к ближайшему безопасному месту и воспользоваться еще рядом возможностей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство цифровой трансформации Украины в Telegram.

Как отметили в ведомстве, при помощи карты украинцы смогут:

  • быстро найти ближайшее безопасное место;
  • посмотреть информацию об укрытии;
  • проложить маршрут к укрытию;
  • посмотреть вид, рейтинг и фото укрытия;
  • узнать, сколько людей вмещает укрытие;
  • оценить состояние укрытия;
  • оставить отзыв, сообщить, если укрытие закрыто, эту информацию передадут в ОВА;
  • поделиться локацией с родственниками или друзьями.

 

Также доступен фильтр, при помощи которого любой украинец сможет найти для себя подходящее укрытие. 

В Минцифры отмечают, что картой можно пользоваться оффлайн. Для этого нужно загрузить ее - перейти в раздел "Незламність" и нажать "Завантажені мапи". 

По соображениям безопасности карта недоступна в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях. Жители этих регионов могут узнать адреса укрытий у органов местного самоуправления. 

Напомним, в "Дії" также уже доступна карта "Пунктов несокрушимости", где украинцам доступен интернет, электроэнергия и не только. 

Более детально о карте - в материале РБК-Украина

 

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