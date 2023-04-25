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В "Дії" з'явилась можливість скасувати шеринг авто: як нею користуватись

Фото: в "Дії" з'явилась можливість скасувати шеринг авто (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Завдяки "Дії" українці пошерили авто вже більше ніж 132 тисячі разів. Відтепер в застосунку з'явився новий сервіс - скасування шерингу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал віцепрем'єр-міністра Михайла Федорова.

"Якщо ви раніше поділилися техпаспортом у "Дії", можете скасувати шеринг. Без черг, паперів та довгих очікувань. Послуга доступна як для власника авто, так і для належного користувача", - пише Федоров.

Як власникам авто скасувати шеринг:

  • відкрити "Дію" та натиснути на "Послуги";
  • обрати "Шеринг авто";
  • натиснути "Скасувати шеринг"

Як незалежним користувачам скасувати шеринг авто:

  • відкрити "Дію";
  • перейти до "Меню свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу";
  • обрати "Відмовитись від користування авто"
  • пошерити сформований екран із запитом власнику для підтвердження.

"Ми передамо запит на перевірку до сервісного центру МВС, ви отримаєте сповіщення із результатом - і техпаспорт зникне з Дії належного користувача", - пише пресслужба.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в "Дії" також можна отримати витяг про несудимість, який щорічно отримує близько 1 млн людей.

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