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В "Дия" появилась возможность отменить шеринг авто: как ею воспользоваться

Фото: в "Дия" появилась возможность отменить шеринг авто (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Благодаря "Дия" украинцы пошерили авто уже более 132 тысяч раз. Отныне в приложении появился новый сервис - отмена шеринга.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал вице-премьер-министра Михаила Федорова.

"Если вы раньше поделились техпаспортом в "Дия", можете отменить шеринг. Без очередей, бумаг и долгих ожиданий. Услуга доступна как для автовладельца, так и для должного пользователя", - пишет Федоров.

Как владельцам авто отменить шеринг:

  • открыть "Дия" и нажать "Услуги";
  • выбрать "Шеринг авто";
  • нажать "Отменить шеринг".

Как независимым пользователям отменить шеринг авто:

  • открыть "Дия";
  • перейти к "Меню свидетельства регистрации транспортного средства";
  • выбрать "Отказаться от пользования авто"
  • пошерить сформированный экран с запросом владельцу для подтверждения.

"Мы передадим запрос на проверку в сервисный центр МВД, вы получите уведомление с результатом - и техпаспорт исчезнет из действия надлежащего пользователя", - пишет пресс-служба.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в "Дия" также можно получить выписку о несудимости, которая ежегодно получает около 1 млн человек.

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Дия СитиМихаил Федоров