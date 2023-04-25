В "Дия" появилась возможность отменить шеринг авто: как ею воспользоваться

Благодаря "Дия" украинцы пошерили авто уже более 132 тысяч раз. Отныне в приложении появился новый сервис - отмена шеринга.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал вице-премьер-министра Михаила Федорова.
"Если вы раньше поделились техпаспортом в "Дия", можете отменить шеринг. Без очередей, бумаг и долгих ожиданий. Услуга доступна как для автовладельца, так и для должного пользователя", - пишет Федоров.
"Мы передадим запрос на проверку в сервисный центр МВД, вы получите уведомление с результатом - и техпаспорт исчезнет из действия надлежащего пользователя", - пишет пресс-служба.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что в "Дия" также можно получить выписку о несудимости, которая ежегодно получает около 1 млн человек.
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