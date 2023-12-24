В "Дії" з'явилась можливість перереєструвати авто онлайн: покрокова інструкція

На першому етапі сервіс доступний для:

легкових автомобілів;

мотоциклів;

мопедів.

Раніше для цього необхідно було ходити в сервісні центри МВС, купувати "бігунки", стояти в чергах на касі й сплачувати комісію. Відтепер для того, щоб купити чи продати авто необхідно заповнити договір і заяву за 15 хвилин та почекати годину, поки вона пройде реєстрацію.

Завдяки послузі процес купівлі-продажу буде прозорішим й дозволить усунути людський фактор та корупційні ризики.

Як скористатись послугою у разі продажу авто:

виберіть послугу Продати транспортний засіб або натисніть Продати автомобіль у меню техпаспорта.

погодьтеся з умовами продажу та надайте гарантії (що авто не в розшуку абощо) через "Дію", а також підтвердьте, що це перший продаж авто в поточному році.

вкажіть договірну вартість автівки.

внесіть дані про себе та ознайомтеся з проєктом договору.

поділіться проєктом договору з Покупцем через QR-код або посилання.

Як скористатись послугою у разі купівлі авто:

відскануйте QR або перейдіть за посиланням, яке надасть продавець авто.

ознайомтеся та погодьтеся з умовами продажу через "Дію".

виберіть номерний знак: залиште старий, змініть на новий чи замовте індивідуальний.

зазначте, що ви ознайомилися з технічним станом, якісними характеристиками авто та погоджується із ціною.

надайте згоду на перереєстрацію авто.

виберіть версію техпаспорта: - пластик та електронне свідоцтво в "Дії"; - тільки електронне свідоцтво в "Дії".

якщо вибрали пластик або новий НЗ, надайте дані для доставки Укрпоштою.

оплатіть.

ознайомтеся з проєктом договору та відправте на перевірку. Вона відбудеться автоматично засобами Єдиного державного реєстру транспортних засобів.

"Після успішної перевірки зможете засвідчити договір "Дія.Підписом", а потім обмінятися грошима та авто. Підписані документи надійдуть до адміністратора сервісного центру МВС, який закріпить вибрані номери та роздрукує свідоцтво про реєстрацію авто. Готовий пакет документів надійде новому власнику у вибране відділення Укрпошти. А електронні документи на автівку підтягнуться в "Дії", - додає пресслужба.