В "Дія" появилась возможность перерегистрировать авто онлайн: пошаговая инструкция

В приложении "Дія" появилась новая услуга для водителей - перерегистрация авто онлайн. Продать или приобрести автомобиль можно в несколько кликов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Дія".
На первом этапе сервис доступен для:
Ранее для этого необходимо было ходить в сервисные центры МВД, покупать "бегунки", стоять в очередях на кассе и платить комиссию. Теперь для того, чтобы купить или продать авто необходимо заполнить договор и заявление за 15 минут и подождать час, пока оно пройдет регистрацию.
Благодаря услуге процесс купли-продажи будет прозрачным и позволит устранить человеческий фактор и коррупционные риски.
Как воспользоваться услугой при продаже авто:
Как воспользоваться услугой в случае покупки авто:
"После успешной проверки сможете заверить договор "Дія.Підписом", а затем обменяться деньгами и авто. Подписанные документы поступят к администратору сервисного центра МВД, который закрепит выбранные номера и распечатает свидетельство о регистрации авто. Готовый пакет документов поступит новому владельцу в выбранное отделение Укрпочты. А электронные документы на машину подтянутся в "Дія", - добавляет пресс-служба.
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