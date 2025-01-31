UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни

У "Дії" відновили оформлення послуги "єМалятко"

Фото: Послуга "єМалятко" у Дії відновили (diia.gov.ua)
Автор: Владислава Ткаченко

Оформлення документів для новонароджених стало ще простішим. Послуга "єМалятко" знову доступна на порталі "Дія".

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на "Дію".

Батьки новонароджених можуть знову оформлювати всі необхідні документи через комплексну послугу "єМалятко" на порталі "Дія".

Це означає, що тепер не потрібно стояти в чергах чи збирати папери - усе можна зробити онлайн.

Як працює

  • Замість 11 установ - одна онлайн-заява;
  • Усього 1 доба на опрацювання документів.

Що входить у "єМалятко"

  • Присвоєння дитині РНОКПП (картка платника податків);
  • Внесення інформації про дитину до Реєстру пацієнтів;
  • Внесення даних до Єдиного державного демографічного реєстру;
  • Визначення належності новонародженої дитини до громадянства України;
  • Замовлення свідоцтва про народження;
  • Присвоєння дитині УНЗР (унікального номера запису в реєстрі);
  • Грошова компенсація за пакунок малюка;
  • Допомога на дитину з багатодітної сімʼї;
  • Допомога при народженні.

Що потрібно для подання заявки

  • Номер медичного висновку про народження дитини;
  • Судове рішення про встановлення факту народження.

Нагадаємо, що у "Дію" повернули перереєстрацію авто. Власники авто можуть безпосередньо в додатку змінювати власника транспортного засобу.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДіяєМалятко