У "Дії" відновили оформлення послуги "єМалятко"

Батьки новонароджених можуть знову оформлювати всі необхідні документи через комплексну послугу "єМалятко" на порталі "Дія".

Це означає, що тепер не потрібно стояти в чергах чи збирати папери - усе можна зробити онлайн.

Як працює

Замість 11 установ - одна онлайн-заява;

Усього 1 доба на опрацювання документів.

Що входить у "єМалятко"

Присвоєння дитині РНОКПП (картка платника податків);

Внесення інформації про дитину до Реєстру пацієнтів;

Внесення даних до Єдиного державного демографічного реєстру;

Визначення належності новонародженої дитини до громадянства України;

Замовлення свідоцтва про народження;

Присвоєння дитині УНЗР (унікального номера запису в реєстрі);

Грошова компенсація за пакунок малюка;

Допомога на дитину з багатодітної сімʼї;

Допомога при народженні.

Що потрібно для подання заявки