У "Дії" відновили оформлення послуги "єМалятко"

Оформлення документів для новонароджених стало ще простішим. Послуга "єМалятко" знову доступна на порталі "Дія".
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на "Дію".
Батьки новонароджених можуть знову оформлювати всі необхідні документи через комплексну послугу "єМалятко" на порталі "Дія".
Це означає, що тепер не потрібно стояти в чергах чи збирати папери - усе можна зробити онлайн.
Нагадаємо, що у "Дію" повернули перереєстрацію авто. Власники авто можуть безпосередньо в додатку змінювати власника транспортного засобу.