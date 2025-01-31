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В "Дії" возобновили оформление услуги "єМалятко"

Фото: Услугу "еМалятко" в Дії восстановили (diia.gov.ua)
Автор: Владислава Ткаченко

Оформление документов для новорожденных стало еще проще. Услуга "єМалятко" снова доступна на портале "Дія".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Дію".

Родители новорожденных могут снова оформлять все необходимые документы через комплексную услугу "єМалятко" на портале "Дія".

Это означает, что теперь не нужно стоять в очередях или собирать бумаги - все можно сделать онлайн.

Как работает

  • Вместо 11 учреждений - одно онлайн-заявление;
  • Всего 1 сутки на обработку документов.

Что входит в "єМалятко"

  • Присвоение ребенку РНУКПП (карточка налогоплательщика);
  • Внесение информации о ребенке в Реестр пациентов;
  • Внесение данных в Единый государственный демографический реестр;
  • Определение принадлежности новорожденного ребенка к гражданству Украины;
  • Заказ свидетельства о рождении;
  • Присвоение ребенку УНЗР (уникального номера записи в реестре);
  • Денежная компенсация за пакет малыша;
  • Помощь на ребенка из многодетной семьи;
  • Помощь при рождении ребенка.

Что нужно для подачи заявки

  • Номер медицинского заключения о рождении ребенка;
  • Судебное решение об установлении факта рождения.

Напомним, что в "Дію" вернули перерегистрацию авто. Владельцы авто могут непосредственно в приложении менять владельца транспортного средства.

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ДияєМалятко