В "Дії" возобновили оформление услуги "єМалятко"

Оформление документов для новорожденных стало еще проще. Услуга "єМалятко" снова доступна на портале "Дія".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Дію".
Родители новорожденных могут снова оформлять все необходимые документы через комплексную услугу "єМалятко" на портале "Дія".
Это означает, что теперь не нужно стоять в очередях или собирать бумаги - все можно сделать онлайн.
Напомним, что в "Дію" вернули перерегистрацию авто. Владельцы авто могут непосредственно в приложении менять владельца транспортного средства.