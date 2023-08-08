Дії українських силовиків в Чорному морі створили передумови для повного розблокування портів, - Водовіз

"Зернова угода" стала для України капканом, в який нас загнала РФ. Але завдяки українським спецслужбам у нас з’являється переговорна позиція та шанс розблокувати порти для всіх вантажів.

"Зернова угода - капкан, в який нас загнали росіяни. Це була легітимізації терору, який вони робили, і ми дозволили їм бути піратами. Мені дуже важко оцінити, чому влада тоді прийняла таке рішення. Напевне, не було тоді іншого виходу. Але зараз ситуація інакша: ми нічого не можемо везти. І це хороший шанс для нас почати вивозити повністю всю продукцію", - переконаний Водовіз.

Він підкреслив: завдяки успішним атакам на російські кораблі, які відбулися останніми днями (підбиття "Олєнєгорського горняка" та удар по танкеру СІГ, - ред.), Україна показала силу у Чорному морі. Ці атаки обов’язково матимуть реакцію з боку компаній, які дають кораблі для вивозу російських товарів, та страхових компаній, які працюють з російськими судновласниками.

"Що буде зі страховими компаніями, які страхують ці судна? Напевне, ми будемо чекати в найближчий тиждень-два відмову від страхування. Напевне, зростуть ставки для них. Напевне частина тих, хто володіє судами, відмовляться перевозити російський товар. І тоді у нас з’являється переговорна позиція. Тепер у нас є аргументи, і я б дуже не хотів, щоб ми пішли на переговори і знов домовилися про якусь частину експорту. Якщо росіяни везуть все – значить, і ми маємо везти все", - додав Водовіз.

На його думку, для України не існує альтернативи портам, і без них ми не зможемо відродити економіку навіть у довоєнному вигляді.

"Блокада портів - дуже сильний удар як по податкам, так і в валютній виручці. Зараз ми цього не відчуваємо, тому що маємо допомогу західних партнерів. 51% бюджету у нас фінансується повністю донорами. Але що буде, коли це закінчиться? Якщо політика в Європі, у США поміняється? Саме тому треба думати зараз про те, як відкривати порти і як вивозити свою продукцію. Адже залізна дорога і автотранспорт не забезпечать наш експорт", - акцентував він.

Зважаючи на серйозність питання, Україна має активізувати переговори з міжнародними партнерами, та залучити більше відомств всередині країни до його вирішення.

Нагадаємо, раніше Федерація роботодавців транспорту України опублікувала дослідження, у якому зазначила, що розблокування експорту через морські порти стане фундаментом для відновлення економіки нашої країни та безпеки у цілому регіоні.

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