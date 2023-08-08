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Действия украинских силовиков в Черном море создали предпосылки для полной разблокировки портов, - Водовиз

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Вторник 08 августа 2023 15:42
Действия украинских силовиков в Черном море создали предпосылки для полной разблокировки портов, - Водовиз Фото: действия украинских силовиков в Черном море создали предпосылки для полной разблокировки портов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

"Зерновое соглашение" стало для Украины капканом, в который нас загнало РФ. Но, благодаря украинским спецслужбам, у нас появляется переговорная позиция и шанс разблокировать порты для всех грузов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя проектного офиса генерального директора группы "Метинвест" Александра Водовиза.

"Зерновое соглашение - капкан, в который нас загнали россияне. Это была легитимизация террора, который они совершали, и мы позволили им быть пиратами. Мне очень трудно оценить, почему власть тогда приняла такое решение. Наверное, не было тогда другого выхода. Но сейчас ситуация иначе: мы ничего не можем везти. И это хороший шанс для нас начать полностью вывозить всю продукцию", - убежден Водовиз.

Он подчеркнул: благодаря успешным атакам на российские корабли, которые произошли в последние дни (подведение "Оленегорского горняка" и удар по танкеру СИГ, - ред.), Украина показала силу в Черном море. Эти атаки обязательно будут иметь реакцию со стороны компаний, дающих корабли для вывоза российских товаров, и страховых компаний, работающих с российскими судовладельцами.

"Что будет со страховыми компаниями, которые страхуют эти суда? Наверное, мы будем ждать в ближайшую неделю-две отказ от страхования. Наверное, вырастут ставки для них. Наверняка часть владеющих судами откажутся перевозить российский товар. И тогда у нас появляется переговорная позиция. Теперь у нас есть аргументы, и я бы очень не хотел, чтобы мы пошли на переговоры и снова договорились о какой-то части экспорта. Если россияне везут все - значит, и мы должны везти все", - добавил Водовиз.

По его мнению, для Украины нет альтернативы портам, и без них мы не сможем возродить экономику даже в довоенном виде.

"Блокада портов –- очень сильный удар как по налогам, так и в валютной выручке. Сейчас мы этого не чувствуем, потому что имеем помощь западных партнеров. 51% бюджета у нас финансируется полностью донорами. Но что будет, когда это закончится? Если политика в Европе, в США поменяется? Именно поэтому нужно думать сейчас о том, как открывать порты и как вывозить свою продукцию. Ведь железная дорога и автотранспорт не обеспечат наш экспорт", - подчеркнул он.

Ввиду серьезности вопроса Украина должна активизировать переговоры с международными партнерами и привлечь больше ведомств внутри страны к его решению.

Напомним, ранее Федерация работодателей транспорта Украины опубликовала исследование, в котором отметила, что разблокирование экспорта через морские порты станет фундаментом восстановления экономики нашей страны и безопасности в целом регионе.

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