У "Дії" тимчасово вимкнуть "єВідновлення": коли послуга знову запрацює

У застосунку та на порталі "Дія" тимчасово не працюватиме послуга "єВідновлення".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Дію".
"Послуга "єВідновлення" в застосунку та на порталі не працюватиме з 8:00 5 липня до 18:00 6 липня", - сказано у повідомленні.
Послуга не працюватиме через оновлення функціоналу Реєстру пошкодженого та знищеного майна.
"Це дасть змогу додати нові сервіси, щоб "єВідновлення" стало ще зручнішим. Щойно все запрацює "Дія" повідомить у своїх соцмережах вас першими", - заявили у "Дії".
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як до програми "єВідновлення" приєднатись бізнесу.
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