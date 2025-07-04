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У "Дії" тимчасово вимкнуть "єВідновлення": коли послуга знову запрацює

Ілюстративне фото: у "Дії" тимчасово вимкнуть "єВідновлення" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

У застосунку та на порталі "Дія" тимчасово не працюватиме послуга "єВідновлення".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Дію".

"Послуга "єВідновлення" в застосунку та на порталі не працюватиме з 8:00 5 липня до 18:00 6 липня", - сказано у повідомленні.

Послуга не працюватиме через оновлення функціоналу Реєстру пошкодженого та знищеного майна.

"Це дасть змогу додати нові сервіси, щоб "єВідновлення" стало ще зручнішим. Щойно все запрацює "Дія" повідомить у своїх соцмережах вас першими", - заявили у "Дії".

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як до програми "єВідновлення" приєднатись бізнесу.

Читайте також про те, як долучитись до програми "єВідновлення".

Читайте також, хто з громадян має право скористатись програмою "єВідновлення", як саме українцям до неї долучитись і що важливо зробити після завершення ремонтних робіт.

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Дія