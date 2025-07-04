В "Дії" временно отключат "єВідновлення": когда услуга снова заработает

"Услуга "єВідновлення" в приложении и на портале не будет работать с 8:00 5 июля до 18:00 6 июля", - говорится в сообщении.

Услуга не будет работать из-за обновления функционала Реестра поврежденного и уничтоженного имущества.

"Это позволит добавить новые сервисы, чтобы "єВідновлення" стало еще удобнее. Как только все заработает "Дія" сообщит в своих соцсетях вас первыми", - заявили в "Дії".

Напомним, ранее мы рассказывали, как к программе "єВідновлення" присоединиться бизнесу.

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