У "Дії" тимчасово будуть недоступні сервіси для водіїв: коли чекати повернення послуг

Міністерство внутрішніх справ оновлює сервіси для водіїв. Відповідні послуги повернуться в "Дію" за кілька днів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення у державному застосунку "Дія" .

"Уряд змінює вартість послуг для водіїв. Тож Сервісному центру МВС потрібен час, щоб внести всі зміни і оновити послуги", - пояснюють в повідомленні.

Через це такі послуги, як "перереєстрація авто" та "заміна водійських прав" у порталі "Дія" будуть недоступні.

"Але всього за декілька днів сервіси повернуться у застосунок", - інформують у "Дії".

В повідомленні звертають увагу на зміну цін за послуги:

Так, з нового року перереєстрація авто буде коштувати 350 гривень, а зміна водійського - 230 гривень.

"Повідомимо, коли знову зможете продати чи придбати авто, або змінити водійське в "Дії" в кілька кліків. Слідкуйте за оновленнями", - зауважили наостанок в застосунку.