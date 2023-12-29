ua en ru
Пт, 29 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У "Дії" тимчасово будуть недоступні сервіси для водіїв: коли чекати повернення послуг

Укрїна , П'ятниця 29 грудня 2023 13:07
UA EN RU
У "Дії" тимчасово будуть недоступні сервіси для водіїв: коли чекати повернення послуг Фото: сервіси для водіїв у Дії тимчасово недоступні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ярослава Борзова

Міністерство внутрішніх справ оновлює сервіси для водіїв. Відповідні послуги повернуться в "Дію" за кілька днів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення у державному застосунку "Дія".

"Уряд змінює вартість послуг для водіїв. Тож Сервісному центру МВС потрібен час, щоб внести всі зміни і оновити послуги", - пояснюють в повідомленні.

Через це такі послуги, як "перереєстрація авто" та "заміна водійських прав" у порталі "Дія" будуть недоступні.

"Але всього за декілька днів сервіси повернуться у застосунок", - інформують у "Дії".

В повідомленні звертають увагу на зміну цін за послуги:

Так, з нового року перереєстрація авто буде коштувати 350 гривень, а зміна водійського - 230 гривень.

"Повідомимо, коли знову зможете продати чи придбати авто, або змінити водійське в "Дії" в кілька кліків. Слідкуйте за оновленнями", - зауважили наостанок в застосунку.

Зміни у порталі "Дія"

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, Мінцифри розробляє можливість подавати через "Дію" заяви про відшкодування збитків або втрат від агресії РФ.

Тим часом в "Дії" вдосконалили послугу заміни водійських прав. Відтепер замовити доставку посвідчення можна на будь-яку зручну адресу.

Також нещодавно ми повідомляли про те, що на порталі "Дія" було запущено послугу, в межах якої українці можуть подати онлайн-заяву на реєстрацію шлюбу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дия
NEWS
РФ випустила по Україні 158 ракет і дронів: Залужний розповів, скільки збили
РФ випустила по Україні 158 ракет і дронів: Залужний розповів, скільки збили
DAILY
Пішло не за планом. Що завадило Україні прорвати фронт та чого чекати від війни у 2024 році
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Пішло не за планом. Що завадило Україні прорвати фронт та чого чекати від війни у 2024 році