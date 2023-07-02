У "Дію" повернули послугу зміни місця проживання, однак скористатися нею зможуть не всі

"Повертаємо одну з найочікуваніших послуг - долучайтеся до бета-тесту зміни місця проживання в "Дії", - йдеться у повідомленні.

За словами Федорова, послугу вдалося вдосконалити, тож уже незабаром можна буде за кілька кліків змінити місце проживання без походів до ЦНАПу чи органів реєстрації.

Хто зможе скористуватись послугою

За його словами, послугою зможуть скористатися жінки та діти. Він закликав людей ставати першими користувачами довгоочікуваного сервісу.

"Також ми автоматизували сервіс та виключили людський фактор", - пише Федоров.

"Дія"

Український електронний сервіс державних послуг. Він являє собою сайт та мобільний додаток з цифровими документами, можливістю цифрового підпису та верифікації і не тільки.

За допомогою "Дії" громадяни країни можуть в онлайн-режимі отримати витяг про місце проживання, довідку про несудимість, сплатити податки або подати заяву на шлюб.