В "Дію" вернули услугу смены места жительства, однако воспользоваться нею смогут не все

"Возвращаем одну из самых ожидаемых услуг - присоединяйтесь к бета-тесту смены места жительства в "Дії", - говорится в заявлении.

По словам Федорова, услугу удалось усовершенствовать, поэтому уже скоро будет можно в несколько кликов изменить место жительства без походов в ЦПАУ или органы регистрации.

Кто сможет воспользоваться услугой

По его словам, услугой смогут воспользоваться женщины и дети. Он призвал людей становиться первыми пользователями долгожданного сервиса.

"Также мы автоматизировали сервис и исключили человеческий фактор", - пишет Федоров.

"Дія"

Украинский электронный сервис государственных услуг. Он представляет собой сайт и мобильное приложение с цифровыми документами, возможностью цифровой подписи и верификации и не только.

С помощью "Дії" граждане страны могут в онлайн-режиме получить выписку о месте проживания, справку о несудимости, оплатить налоги или подать заявление на брак.