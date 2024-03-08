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У "Дії" спростили подання декларації до НАЗК: як змінилась процедура

Фото: у Дії спростили подання декларації до НАЗК (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Ярослава Борзова

У порталі "Дія" запустили нову послугу для чиновників, які щорічно подають електронні декларації. Під час декларування посадовцю треба внести інформацію не тільки про себе, а й про членів сімʼї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова в Telegram.

"Раніше родичам потрібно було шукати та збирати документи про нерухомість, машини, інші активи, замовляти довідку про доходи, а тепер - кілька кліків у "Дії", - йдеться в повідомленні.

За нововведеною процедурою, декларант з порталу НАЗК надсилатиме члену сімʼї в "Дію" запит.

Після підтвердження членом сімʼї в застосунку  Національне агентство з питань запобігання корупції збере інформацію про його активи й доходи з реєстрів та одразу передасть декларанту у формі, як потрібно вказувати в декларації. 

"Це перша, але не остання спільна послуга з НАЗК. Електронне декларування - це про підзвітність і відповідальність посадовців. Взаємодія між реєстрами робить процес декларування прозорим, зручним та автоматичним. Відкриті дані, відкриті декларації - основа антикорупційної роботи влади", - зауважив Федоров. 

Спрощення оформлення документів через "Дію"

Нагадаємо, в Україні вирішили спростити процес оформлення субсидії через портал "Дія". Тепер людям на це знадобитися втричі менше часу.

Крім того, українці можуть подати заяву про реєстрацію шлюбу за допомогою додатку "Дія". Для цього потрібно виконати кілька простих кроків.

Також ми пояснювали, як можна замінити посвідчення водія онлайн у декілька кліків.

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