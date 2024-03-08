В "Дії" упростили подачу декларации в НАПК: как изменилась процедура

"Раньше родственникам нужно было искать и собирать документы о недвижимости, машинах, других активах, заказывать справку о доходах, а теперь - несколько кликов в "Дії", - говорится в сообщении.

Согласно нововведенной процедуре, декларант с портала НАПК будет направлять члену семьи в "Дію" запрос.

После подтверждения членом семьи в приложении Национальное агентство по предотвращению коррупции соберет информацию о его активах и доходах из реестров и сразу передаст декларанту в форме, как следует указывать в декларации.

"Это первая, но не последняя совместная услуга с НАПК. Электронное декларирование - это о подотчетности и ответственности должностных лиц. Взаимодействие между реестрами делает процесс декларирования прозрачным, удобным и автоматическим. Открытые данные, открытые декларации – основа антикоррупционной работы власти", - подчеркнул Федоров.