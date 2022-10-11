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Дії, а не слова. У Зеленського закликають негайно надати Україні системи ППО

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Вівторок 11 жовтня 2022 16:07
Дії, а не слова. У Зеленського закликають негайно надати Україні системи ППО Фото: радник глави Офісу президента Михайло Подоляк (РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Країни-партнери мають незайно надати Україні системи протиповітряної та протиракетної оборони для захисту населення від ворожих атак.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника глави Офісу президента Михайла Подоляка у Twitter.

"Істинний гуманізм - це не про заклики та слова, коли триває війна. Істинний гуманізм - це виключно про негайне надання Україні систем ППО/ПРО, щоб ми захистили своїх дітей від російських крилатих ракет", - написав він.

Нагадаємо, 10 жовтня на тлі масованих ворожих ударів президент США Джо Байден пообіцяв передати Україні передові системи ППО. Раніше Вашингтон анонсував постачання систем NASAMS.

Як повідомляло WSJ, серія ракетних ударів і атак дронів-камікадзе по ключовій інфраструктурі посилює тиск на партнерів України, щоб вони надали їй системи ППО.

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