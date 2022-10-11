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Действия, а не слова. В Зеленского призывают немедленно предоставить Украине системы ПВО

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Вторник 11 октября 2022 16:07
Действия, а не слова. В Зеленского призывают немедленно предоставить Украине системы ПВО Фото: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Страны-партнеры должны предоставить Украине системы противовоздушной и противоракетной обороны для защиты населения от вражеских атак.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника главы Офиса президента Михаила Подоляка в Twitter.

"Истинный гуманизм - это не о призывах и словах, когда идет война. Истинный гуманизм - это исключительно о немедленном предоставлении Украине систем ПВО/ПРО, чтобы мы защитили своих детей от российских крылатых ракет", - написал он.

Напомним, 10 октября на фоне массированных вражеских ударов президент США Джо Байден пообещал передать Украине передовые системы ПВО. Ранее Вашингтон анонсировал поставки систем NASAMS.

Как сообщало WSJ, серия ракетных ударов и атак дронов-камикадзе по ключевой инфраструктуре усиливает давление на партнеров Украины, чтобы они предоставили ей системы ПВО.

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Ирина Подоляк Война России против Украины ПВО ПРО
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