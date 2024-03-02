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У "Дії" скоро з'являться електронні документи про освіту: як протестувати послугу

Фото: у "Дії" скоро з'являться електронні документи про освіту (diia.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

У застосунку "Дія" скоро з'являться електронні документи про освіту. Українці вже можуть протестувати послугу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Дію".

Як зазначається, скоро громадяни України зможуть отримати електронні документи про освіту у "Дії". Йдеться про атестати, свідоцтва та дипломи про освіту.

Зараз послуга знаходиться на етапі бета-тестування. Але українці можуть приєднатися та першими отримати у "Дії" освітні документи.

До бета-тесту можуть долучитися громадянин України віком від 14 років. Для цього потрібно мати верифікований податковий номер.

Як долучити до бета-тесту:

 

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