У "Дії" скоро з'являться електронні документи про освіту: як протестувати послугу

Як зазначається, скоро громадяни України зможуть отримати електронні документи про освіту у "Дії". Йдеться про атестати, свідоцтва та дипломи про освіту.

Зараз послуга знаходиться на етапі бета-тестування. Але українці можуть приєднатися та першими отримати у "Дії" освітні документи.

До бета-тесту можуть долучитися громадянин України віком від 14 років. Для цього потрібно мати верифікований податковий номер.

Як долучити до бета-тесту: