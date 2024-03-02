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В "Дії" скоро появятся электронные документы об образовании: как протестировать услугу

Украина, Суббота 02 марта 2024 22:51
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В "Дії" скоро появятся электронные документы об образовании: как протестировать услугу Фото: в "Дії" скоро появятся электронные документы об образовании (diia.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

В приложении "Дія" скоро появятся электронные документы об образовании. Украинцы могут протестировать услугу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Дію".

Как отмечается, скоро граждане Украины смогут получить электронные документы об образовании в "Дії". Речь идет об аттестатах, свидетельствах и дипломах об образовании.

В настоящее время услуга находится на этапе бета-тестирования. Но украинцы могут присоединиться и первыми получить в "Дії" образовательные документы.

К бета-тесту могут присоединиться гражданин Украины от 14 лет. Для этого нужно иметь верифицированный налоговый номер.

Как присоединится к бета-тесту:

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Дия
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