В "Дії" скоро появятся электронные документы об образовании: как протестировать услугу

В приложении "Дія" скоро появятся электронные документы об образовании. Украинцы могут протестировать услугу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Дію".

Как отмечается, скоро граждане Украины смогут получить электронные документы об образовании в "Дії". Речь идет об аттестатах, свидетельствах и дипломах об образовании.

В настоящее время услуга находится на этапе бета-тестирования. Но украинцы могут присоединиться и первыми получить в "Дії" образовательные документы.

К бета-тесту могут присоединиться гражданин Украины от 14 лет. Для этого нужно иметь верифицированный налоговый номер.

Как присоединится к бета-тесту: