В "Дії" скоро появятся электронные документы об образовании: как протестировать услугу
В приложении "Дія" скоро появятся электронные документы об образовании. Украинцы могут протестировать услугу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Дію".
Как отмечается, скоро граждане Украины смогут получить электронные документы об образовании в "Дії". Речь идет об аттестатах, свидетельствах и дипломах об образовании.
В настоящее время услуга находится на этапе бета-тестирования. Но украинцы могут присоединиться и первыми получить в "Дії" образовательные документы.
К бета-тесту могут присоединиться гражданин Украины от 14 лет. Для этого нужно иметь верифицированный налоговый номер.
Как присоединится к бета-тесту:
- Нужно зайти в чат-бот в Telegram "Запись на бета-тестирование Дія".
- Далее следует нажать "Начать" и выбрать "Документы об образовании".
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