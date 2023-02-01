UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Дії Росії щодо захоплення АЕС в Україні запропонували визнати актами ядерного тероризму

Фото: Росію необхідно покарати за захоплення Запорізької АЕС (Getty Images)
Автор: Юрій Дощатов, Олександр Білоус

Дії Росії щодо захоплення АЕС в Україні необхідно визнати актами ядерного тероризму на рівні ООН. На підставі цього повністю росіяни мають бути усунені з посад у секретаріаті МАГАТЕ.

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "Ядерні" санкції. Коли та чим Захід може натиснути на атомну енергетику Росії".

Аналітик енергетичних ринків Максим Білявський вважає, що санкції проти Росії слід розширити. На його думку, необхідно провести диверсифікацію постачання російського ядерного палива до кінця 2025 року. Насамперед це стосується Угорщини, Чехії, Болгарії, Фінляндії та Словаччини, де на АЕС ще використовують російське паливо. Також, вважає Білявський, можливе повне ембарго на постачання урану від РФ на ринок США.

"Зрештою, жодних цінових потрясінь не відбудеться, адже ціна власного виробництва в США, Канаді та Австралії до 20% нижча за спотові ціни і вартість російського імпорту. Також це рішення не призведе до гострого дефіциту, адже достатньо ресурсу мають виробники з цивілізованих країн", - зазначив експерт у коментарі РБК-Україна.

З усього переліку запропонованих групою Єрмака-Макфола обмежень найімовірнішими для ухвалення можуть бути персональні санкції, заборона на підписання нових угод з "Росатомом" та його доньками, а також усунення представників РФ та Білорусі від участі від розгляду у МАГАТЕ питань, що стосуються України, вважає директор спеціальних проектів НТЦ "Психея" Геннадій Рябцев.

"Я не бачу жодних факторів, які могли б зараз загальмувати ухвалення таких обмежень", - переконаний Рябцев. А от обмеження на виконання чинних контрактів буде запровадити складніше, вважає він.

"Обмеження із закупівлі палива швидко ввести не вийде. Звідки братиме паливо для реакторів у Європі, які працюють на російському паливі", - зазначив Рябцев. Він навів приклад України, яка вже понад 10 років переходить з російських ТВЕЛів на американське паливо від Westinghouse. "З 2011 року ми намагаємося провести такий перехід, але й досі використовуємо запаси російського палива", - зазначив Рябцев.

Як повідомляло РБК-Україна, міжнародна робоча група Єрмака-Макфола, яка займається питанням російських санкцій, запропонувала два варіанти обмежень - попереджувальний пакет і каральний .

Читайте РБК-Україна в Google News
АЕСЗапорізька АЕСЧАЕС