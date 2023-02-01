Дії Росії щодо захоплення АЕС в Україні запропонували визнати актами ядерного тероризму

Аналітик енергетичних ринків Максим Білявський вважає, що санкції проти Росії слід розширити. На його думку, необхідно провести диверсифікацію постачання російського ядерного палива до кінця 2025 року. Насамперед це стосується Угорщини, Чехії, Болгарії, Фінляндії та Словаччини, де на АЕС ще використовують російське паливо. Також, вважає Білявський, можливе повне ембарго на постачання урану від РФ на ринок США.

"Зрештою, жодних цінових потрясінь не відбудеться, адже ціна власного виробництва в США, Канаді та Австралії до 20% нижча за спотові ціни і вартість російського імпорту. Також це рішення не призведе до гострого дефіциту, адже достатньо ресурсу мають виробники з цивілізованих країн", - зазначив експерт у коментарі РБК-Україна.

З усього переліку запропонованих групою Єрмака-Макфола обмежень найімовірнішими для ухвалення можуть бути персональні санкції, заборона на підписання нових угод з "Росатомом" та його доньками, а також усунення представників РФ та Білорусі від участі від розгляду у МАГАТЕ питань, що стосуються України, вважає директор спеціальних проектів НТЦ "Психея" Геннадій Рябцев.

"Я не бачу жодних факторів, які могли б зараз загальмувати ухвалення таких обмежень", - переконаний Рябцев. А от обмеження на виконання чинних контрактів буде запровадити складніше, вважає він.

"Обмеження із закупівлі палива швидко ввести не вийде. Звідки братиме паливо для реакторів у Європі, які працюють на російському паливі", - зазначив Рябцев. Він навів приклад України, яка вже понад 10 років переходить з російських ТВЕЛів на американське паливо від Westinghouse. "З 2011 року ми намагаємося провести такий перехід, але й досі використовуємо запаси російського палива", - зазначив Рябцев.