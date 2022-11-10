Відступ росіян з Херсона навряд чи стане пасткою для ЗСУ, - аналітики ISW

Відступ російських військ з Херсона на лівий берег Дніпра стало наслідком успішних операцій Збройних сил України, а не пастка окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Як пишуть аналітики, український контрнаступ на Херсонському напрямку від серпня - це скоординована кампанія з перехоплення. Вона була спрямована на те, щоби змусити російські війська відійти за Дніпро, не вимагаючи великих наземних наступів. Ця кампанія, ймовірно, мала успіх.

Українські війська вели постійні атаки на мости через річку Дніпро та завдавали ударів по вузлах постачання та складах боєприпасів на березі Дніпра, що знижувало можливості російських військ щодо постачання угруповання на правому березі.

Українські сили поєднували ці удари з обережними та успішними наземними атаками по ключових точках, таких як Давидів Брід.

Російські джерела зазначають, що виведення військ є природним наслідком точкових та систематичних українських ударів, які позбавили російське угруповання на правому березі основних артерій постачання, що поступово виснажило їхню загальну чисельність та можливості, зазначають аналітики.

"Виведення російських військ з правого берега Дніпра навряд чи буде пасткою, призначеною для того, щоб заманити українські війська в дорогий бій під Херсоном, як припускають деякі українські та західні джерела", - вважають експерти.

ISW раніше спостерігав безліч ознак того, що російські сили, військові та економічні засоби, а також окупаційні елементи неухильно відводяться з правого берега річки Дніпро. Російські офіційні особи очікували і готувалися до відступу таким чином, що це несумісно з кампанією з обману ЗСУ.

Російське командування, безумовно, намагатиметься сповільнити наступ українських військ, щоб забезпечити впорядкований відхід, і деякі сили можуть залишитися, щоб затримати українські війська в самому місті Херсоні, але ці бойові дії стануть засобом для виведення якомога більшої кількості російських підрозділів у доброму стані, зазначили в ISW.

Ключові висновки ISW

Битва за Херсон по суті не завершена, але російські війська вступили до нової фази, віддаючи пріоритет відведення своїх військ через річку в повному порядку.

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