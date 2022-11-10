ua ru
Чт, 10 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Действия россиян в Херсонской области показали "эффект" от мобилизации, - Череватый

Новина українською →
Херсонская область, Четверг 10 ноября 2022 08:48
Действия россиян в Херсонской области показали "эффект" от мобилизации, - Череватый Фото: действия россиян в Херсонской области показали "эффект" от мобилизации (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Отступление российских сил в Херсонской области может показать, каким оказался "эффект" от мобилизации в РФ. Поскольку оккупанты бросают "новобранцев" под удары, а те не знают, что им делать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Восточной группировки войск ВСУ Сергея Череватого в эфире телемарафона.

"Судьба всех этих мобилизованных она не очень хороша. Поскольку в целом анализируя, например, по Луганскому направлению, там уже приезжают даже их родители разбираться, потому что там плохое командование, их выставляют на позиции совершенно неподготовленными. Они попадают под серьезные удары артиллерии и не знают, как действовать. Командиры же покидают позиции, оставляя этих мобилизованных фактически гибнуть один на один под нашим огнем. Поэтому, считаю, что частично эти действия в Херсонской области связаны как раз с тем, что эффект от мобилизации минимален", - пояснил Череватый.

Напомним, что вчера Минобороны РФ отдало приказ своим войскам отступить с западного (правого) берега Днепра, начать уход на восточный (левый) берег.

Международные аналитики считают, что отступление российских войск из Херсона является следствием успешных операций Вооруженных сил Украины, а не ловушкой оккупантов.

Добавим, что в британской разведке считают причину отхода россиян их неспособностью поддерживать силы на западном берегу Днепра под ударами ВСУ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины Херсонская область Война в Украине Мобилизация в России
NEWS
Оккупанты отходят? Что происходит в Херсоне и области
Оккупанты отходят? Что происходит в Херсоне и области
DAILY
Перезагрузка Конгресса. Как прошли выборы в США и чего ждать Украине от партии Трампа
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Перезагрузка Конгресса. Как прошли выборы в США и чего ждать Украине от партии Трампа