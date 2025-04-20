Дії РФ після опівночі покажуть, чи налаштована вона на мир, - Сибіга

"Дії Росії після опівночі, завтра та протягом тижня покажуть справжнє ставлення Росії до мирних зусиль США та пропозиції 30-денного повного припинення вогню. Вони продемонструють, чи серйозно Росія ставиться до миру, чи вчорашні заяви Путіна були просто маніпуляціями", - йдеться у повідомленні.

Сибіга додав, що Україна досі так і не почула відповідь Москви на пропозицію продовжити режим припинення вогню до 30 днів.

"Головне питання полягає в тому, що вчора Україна запропонувала продовжити режим припинення вогню після опівночі. Ми готові до 30-денної повної тиші, якщо Росія взаємно до цього готова. Але відповіді з Москви ми так досі і не почули", - написав глава МЗС.

Також він зазначив, що незважаючи на зниження бойової активності на фронті, росіяни все одно продовжують атакувати українські позиції. Тому Україна реагує належним чином.

"Незважаючи на деяке зниження бойової активності вчора та сьогодні, російські війська продовжують атакувати українські позиції. Україна реагує належним чином і відповідально, і ми відповідаємо взаємністю як на вогонь, де він виникає, так і на тишу, де вона зберігається", - зазначив Сибіга.