Действия РФ после полуночи покажут, настроена ли она на мир, - Сибига

"Действия России после полуночи, завтра и в течение недели покажут истинное отношение России к мирным усилиям США и предложения 30-дневного полного прекращения огня. Они продемонстрируют, серьезно ли Россия относится к миру, или вчерашние заявления Путина были просто манипуляциями", - говорится в сообщении.

Сибига добавил, что Украина до сих пор так и не услышала ответ Москвы на предложение продлить режим прекращения огня до 30 дней.

"Главный вопрос заключается в том, что вчера Украина предложила продлить режим прекращения огня после полуночи. Мы готовы к 30-дневной полной тишине, если Россия взаимно к этому готова. Но ответа из Москвы мы так до сих пор и не услышали", - написал глава МИД.

Также он отметил, что несмотря на снижение боевой активности на фронте, россияне все равно продолжают атаковать украинские позиции. Поэтому Украина реагирует должным образом.

"Несмотря на некоторое снижение боевой активности вчера и сегодня, российские войска продолжают атаковать украинские позиции. Украина реагирует должным образом и ответственно, и мы отвечаем взаимностью как на огонь, где он возникает, так и на тишину, где она сохраняется", - отметил Сибига.