В "Дії" призупиняють популярні послуги для водіїв

"Сплануйте заміну водійського, купівлю або продаж авто в Дії. З 24 до 27 травня сервіси будуть недоступними", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у цей час Головний сервісний центр МВС замінить реквізити для оплати рахунків.

"І вже у вівторок, 28 травня, знову зможете оновити посвідчення або перереєструвати авто в "Дії" за кілька кліків", - йдеться у повідомленні.