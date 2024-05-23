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В "Дія" приостанавливают популярные услуги для водителей

Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

В приложении и на портале "Дія" несколько дней будут недоступны популярные услуги для водителей. В частности, замена водительских прав, а также покупка и продажа автомобиля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Дія".

"Спланируйте замену водительского, покупку или продажу авто в Дії. С 24 по 27 мая сервисы будут недоступны", - говорится в сообщении. 

Отмечается, что в это время Главный сервисный центр МВД заменит реквизиты для оплаты счетов. 

"И уже во вторник, 28 мая, снова сможете обновить удостоверение или перерегистрировать авто в "Дії" за несколько кликов", - говорится в сообщении. 

Услуги в "Дія"

Благодаря приложению и порталу "Дія" украинцы имеют доступ к многочисленным онлайн-услугам, избавляясь от необходимости посещать государственные органы и ЦНАПы.

К примеру, водители могут оплатить штрафы онлайн через "Дія".

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Водительские праваДия