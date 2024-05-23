В "Дія" приостанавливают популярные услуги для водителей

"Спланируйте замену водительского, покупку или продажу авто в Дії. С 24 по 27 мая сервисы будут недоступны", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в это время Главный сервисный центр МВД заменит реквизиты для оплаты счетов.

"И уже во вторник, 28 мая, снова сможете обновить удостоверение или перерегистрировать авто в "Дії" за несколько кликов", - говорится в сообщении.