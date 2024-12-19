У "Дії" не працюватиме одразу низка послуг: в чому причина

В "Дії" тимчасово не працюють відразу кілька послуг. Причиною тому оновлення реєстрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Дія "

"Реєстри Мінʼюсту оновлюються, державне підприємство Національні інформаційні системи проводить технічні роботи, тож у цей час ви не можете скористатися послугами онлайн", - пояснили в компанії.

"Дія" нагадала, що застосунок не зберігає особисті дані, а лише підтягує з реєстрів інформацію.

Наразі в "Дії" тимчасово не працюють:

послуги ФОП і ТОВ;

перереєстрація авто;

бронювання працівників;

"єВідновлення";

витяг з ЄДР;

актові записи;

повідомлення про пошкоджене\знищене майно.

Водночас не працюватимуть і інші сервіси, що пов’язані з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, Держреєстром актів цивільного стану та Держреєстром речових прав, Державний реєстр обтяжень рухомого майна.

"Коли все запрацює, повідомимо в соцмережах", - додали в компанії.