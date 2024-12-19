В "Дії" не будет работать сразу ряд услуг: в чем причина

В "Дії" временно не работают сразу несколько услуг. Причиной тому обновление реестров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Дія "

"Реестры Минюста обновляются, государственное предприятие Национальные информационные системы проводит технические работы, поэтому в это время вы не можете воспользоваться услугами онлайн", - пояснили в компании.

"Дія" напомнила, что приложение не сохраняет личные данные, а лишь подтягивает из реестров информацию.

Сейчас в "Дії" временно не работают:

услуги ФЛП и ООО;

перерегистрация авто;

бронирование работников;

"єВідновлення";

выписка из ЕГР;

актовые записи;

сообщение о поврежденном\уничтоженном имуществе.

В то же время не будут работать и другие сервисы, связанные с Единым государственным реестром юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований, Госреестром актов гражданского состояния и Госреестром прав, Государственный реестр обременений движимого имущества.

"Когда все заработает, сообщим в соцсетях", - добавили в компании.