На базі "Дії" створять окремий застосунок про рух "шахедів" та ракет, - Корецький

На базі "Дії" створять державний застосунок для інформування про повітряні загрози - тривоги, рух "шахедів", дронів та ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Сергія Корецького.

За словами Корецького, новий застосунок стане окремим продуктом на базі вже наявної "Дії" - він міститиме інформацію про повітряні тривоги, рух "шахедів", дронів та ракет.

"Щоб було єдине інформаційне поле про актуальні загрози", - пояснив прем'єр мету створення сервісу.

Корецький наголосив, що йдеться не лише про технічну функцію попередження, а й про сам принцип подачі інформації - вона надходитиме "від першоджерела, від уряду".

Прем'єр-міністр не уточнив ні конкретних термінів запуску застосунку, ні технічних деталей його роботи.