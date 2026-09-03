На базі "Дії" створять окремий застосунок про рух "шахедів" та ракет, - Корецький
На базі "Дії" створять державний застосунок для інформування про повітряні загрози - тривоги, рух "шахедів", дронів та ракет.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Сергія Корецького.
За словами Корецького, новий застосунок стане окремим продуктом на базі вже наявної "Дії" - він міститиме інформацію про повітряні тривоги, рух "шахедів", дронів та ракет.
"Щоб було єдине інформаційне поле про актуальні загрози", - пояснив прем'єр мету створення сервісу.
Корецький наголосив, що йдеться не лише про технічну функцію попередження, а й про сам принцип подачі інформації - вона надходитиме "від першоджерела, від уряду".
Прем'єр-міністр не уточнив ні конкретних термінів запуску застосунку, ні технічних деталей його роботи.
Про новий підхід Кабміну до інформування під час тривог РБК-Україна вже писало напередодні. Уряд затвердив нові правила реагування на тривоги - в Україні запроваджують два рівні повітряної небезпеки: "жовтий" оголошуватимуть під час нальотів дронів, а "червоний" - при ракетній чи балістичній загрозі та масованих обстрілах. Крім того, уряд вимагає від громад прискорити облаштування додаткових мобільних укриттів для захисту від уламків.
Ці зміни впроваджують на тлі нової тактики Росії - ворог змінив підхід до ударів, безперервно запускаючи реактивні безпілотники протягом усього дня. Через постійні тривоги в Києві вже виник транспортний колапс, а значних проблем зазнає й бізнес.