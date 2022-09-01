У "Дії" з'явилися нові послуги для іноземців
Фото: у "Дії" з'явилось дві нові послуги для іноземців (РБК-Україна)
У додатку "Дія" з'явилася посвідка на постійне та тимчасове проживання для іноземців.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Міністерство цифрової трансформації у Facebook.
Для того, аби користувалися послугами в "Дії", потрібно лише завантажити посвідку на проживання в застосунок.
Щоб документ відображався в "Дії", потрібно мати:
- біометричну посвідку на проживання, видану з квітня 2018 року;
- ідентифікаційний номер (РНОКПП);
- смартфон з NFC-чипом;
- банківський рахунок для авторизації через BankID;
- податковий номер.
Посвідка на постійне та тимчасове проживання буде доступна серед документів у "Дії".
З інструкцією щодо завантаження посвідки на проживання в "Дію" можна ознайомитися на відео.
Нагадаємо, нещодавно "Дія" отримала нове велике оновлення - у додатку з'явилися чотири нові сервіси.
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